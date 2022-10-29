المرور X أسبوع: ضبط 641 ألف مخالفة ورفع 354 سيارة متهالكة من الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع، عن تحرير641071 مخالفة مرورية متنوعة، ومن بينهم 228688 مخالفة تجاوز السرعات المقررة، ورفع (354 سيارة – 58 دراجة نارية)، وضبط (7210) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

وضبط 775 مخالفة أجهزة صوتية، ضبط عدد 1146 مخالفة الأجهزة الضوئية، ضبط 2666 مخالفة زجاج ملون بدون تصريح، ضبط 860 مخالفة ملصقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.