أبرزهم قتل وسرقة بالإكراه.. كشف غموض 81 حادث في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، في مجال الأمن العام، ضبط 5 تشكيلات عصابية ضموا 14 متهمًا اعترفوا بارتكاب 57 حادث سرقة متنوع، وضبط 82 قضية أحداث، وضبط 7256 قضية مرافق عامة، وإعادة 3 سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 81 حادث متنوع، أبرزهم حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – انتحال صفة ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 120 متهمًا.

وتنفيذ 572433 حكم قضائي، بينهم 2422 حكم جناية، و202028 حكم حبس، و286200 حكم غرامة، و81783 مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.