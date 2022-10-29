الأمن العام: ضبط 2537 تاجر مخدرات بمضبوطات بلغت 95 مليون جنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 2275 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 2537 متهم، خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع.

وأثمرت جهود الحملات عن في مجال مكافحة المخدرات، عن ضبط (2275) قضية إتجار بالمواد المخدرة، وضبط 2 قضية غسل أموال بلغ الإجمالى قرابة (37٫000٫000) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.

وضبط 7 مراكز غير مرخصين لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (95 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.