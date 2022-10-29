الإعدام لأب اغتصب ابنته المعاقة في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، متهمًا بالإعدام لاغتصابه ابنته المعاقة بالمطرية.

أنكر الأب اغتصاب ابنته وأنه لا يعرف ممن حملت سفاحًا، لكن المجني عليها ووالدتها أقرا باعتداء والدها عليها عدة مرات

وقالت والدة الضحية في التحقيقات إنه تزوجت منذ 18 عامًا ورزقت بثلاثة أبناء إحداهم المجني عليها وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت الأم أنها لاحظت تأخر الدورة الشهرية لدى ابنتها 16 عامًا وبالكشف عليها تبينت أنها حامل، وأشارت ابنتها إلى اعتداء والدها عليها جنسيًا.

وأشارت إلى أن زوجها طلب منها إبعاد الشبهة عنه بادعاء قيام سائق توك توك باغتصاب ابنته المعاقة ذهنيًا بعد خطفها، على أن يقوم بتزويجها لأحد زملائه في العمل لكنها رفضت وأبلغت الشرطة.