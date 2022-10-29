حبس يوتيوبر سنتين لنشره صور فتاة دون رضاها على الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

عاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوتيوبر "متولي. س" بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بانتهاك حرمة الحياة الخاصة لفتاة.

نسبت النيابة في القضية رقم 117 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة، للمتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وقذفها بالطريق العلني، بأن أسند لها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند بني وطنها.

كما أسندت إليه سبّ المجني عليها بالطريق العلني بأن نعتها بعبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، وتعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن نقل عن طريق هاتفه المحمول عبر تطبيق الواتساب صور المجني عليها في مكان خاص، واستعمل الصور المتحصل عليها بالطريقة المبينة بالوصف السابق عن طريق إرسالها إلى المجني عليها سالفة الذكر دون رضاها عبر تطبيق الواتساب.

كما اتهمته بنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صورًا تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها.