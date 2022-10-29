تأجيل محاكمة متهمين بقتل تاجر في الزيتون لجلسة 27 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، تأجيل محاكمة عاملين في اتهامهما بقتل تاجر بالزيتون لجلسة 27 نوفمبر المقبل.

أحالت النيابة العامة "ر. ع" 40 سنة عامل، و"ك. خ"، 41 سنة عامل، لأنهما في يوم 16 يونيو 2021 دائرة قسم شرطة الزيتون قتلا المجني عليه محمد يونس عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله، وذلك على أثر خصومة ثأرية بينهم، فأعد لذلك سلاحا ناريا، وتوجها لمكان تواجده وما أن ظفر به الأول حتى أطلقت صوبه عدة أعيرة نارية أودت بحياته.