هل ترتفع أسعار السكر والزيت على بطاقة التموين أول نوفمبر؟.. مصدر يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حقيقة ارتفاع أسعار السكر والزيت على بطاقات التموين أول شهر نوفمبر المقبل، بالتزامن مع قرارات الحكومة بتحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار.

وأكد المصدر، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم السبت، عدم رفع أي أسعار خلال شهر نوفمبر المقبل.

وشدد المصدر على استمرار العمل بالأسعار الحالية في شهر أكتوبر دون أي زيادة جديدة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء صرف مقررات السلع التموينية الخاصة بشهر نوفمبر على بطاقات الدعم للمواطنين خلال أيام قليلة.