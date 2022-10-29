مقدم 100 ألف جنيه.. خطوات الحصول على شقة إسكان بالقاهرة الجديدة - أسعار ومواصفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ حساب تمويل الإسكان الاقتصادي بوزارة الإسكان، حجز عدد من الشقق ضمن الإسكان المتوسط، غدا الأحد، بمدينة القاهرة الجديدة.

وأكد حساب تمويل الإسكان الاقتصادي التابع لوزارة الإسكان، أنه سيتم طرح عدد من الشقق المتبقية بمشروع نزهة التجمع الثالث (منطقة المستقبل 3) في مدينة القاهرة الجديدة، على أن يكون التخصيص بنظام أسبقية الحجز أون لاين من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

وأوضح أن كافة التفاصيل الخاصة بشروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد متاحة على موقع الحجز الإلكتروني، اعتبارا من يوم الأحد 30 أكتوبر 2022.

وينشر "الخليج 365" تفاصيل التقديم والتي جاءت على النحو التالي:

تفاصيل الحجز

يبدأ الحجز والتقديم من يوم 30 أكتوبر الجاري حتى 10 نوفمبر المقبل، ويكون عن طريق بنك التعمير والإسكان.

ويتم سداد 100 ألف جنيه دفعة جدية حجز، بجانب 500 جنيه مصاريف إدارية، عن طريق تحويل لبنك التعمير والإسكان، أما إذا كان رغبة المتقدم السداد كاش سيكون عن طريق فروع البنك في مدينة نصر والتجمع الخامس والقطامية والدقي.

والوحدات المطروحة للحجز هي نصف تشطيب عبارة عن تشطيب الواجهات الخارجية والسلم والمدخل، بجانب تركيب الباب الرئيسي للعمارة والأبواب الخارجية للشقق والشبابيك والبلكونات.

كما يتم تسليم الوحدة على بياض المحارة ومواسير الصرف والتغذية الخارجية ومواسير الكهرباء.

أسعار الوحدات المطروحة

سجل سعر المتر 6250 جنيها، فيما سجلت الوحدة الـ 120 مترا مبلغ 825 ألف جنيه، يتم سداد 100 ألف جنيه حجز ثم استكمال 30% من ثمن الوحدة بعد شهر من انتهاء الحجز، حيث سيتم سداد 147 ألفا و500 جنيه، والـ 70% المتبقية من ثمن الوحدة سيتم سدادها على 14 قسطا بشكل نصف سنوي، قيمة القسط الواحد 41 ألفا و250 جنيه.

كما سجلت الوحدة الـ 112 مترا مبلغ 725 ألف جنيه، يتم سداد 100 ألف جنيه حجز ثم استكمال 30% من ثمن الوحدة بعد شهر من انتهاء الحجز، حيث سيتم سداد 117 ألفا و500 جنيه، والـ 70% المتبقية من ثمن الوحدة سيتم سدادهم على 14 قسط نصف سنوي، قيمة القسط 36 ألفا و250 جنيه.

شروط الحجز

- أن يكون المتقدم للحجز "شخص طبيعي مصري الجنسية".

- لا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في نهاية فترة الحجز وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

- لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم استبعادهم من الحجز.

- يشترط عدم سابقة حصول المتقدم أو أحد أفراد أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) على قطعة أرض أو وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي أو دار مصر أو سكن مصر وفي حالة مخالفة ذلك يتم استبعادهم من الحجز.​