برلماني: تصريحات صندوق النقد الدولي دليل على قوة الاقتصاد المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

اعتبر الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف، تصريحات صندوق النقد الدولي التي أكد فيها أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح، وأن مصر من الدول التي معدلات النمو فيها إيجابية، وهذا يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، بمثابة شهادة عالمية لصالح مصر.

وقال الصالحي، في بيان له اليوم السبت، إن نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق تمويل من صندوق النقد الدولي يؤكد قوة الاقتصاد الوطني ونجاحه وصموده خلال الفترة الماضية في مواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا والأزمة المالية العالمية؛ بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، مؤكداً أن الموسسات العالمية بصفة عامة وصندوق النقد الدولي بصفة خاصة لا تجامل الدول، موجهاً التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رؤيته الثاقبة في الإصلاحات الاقتصادية وما حققته من نجاحات لصالح الاقتصاد الوطني.

وقال الصالحي إن غالبية دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على قروض من المؤسسات الدولية، مؤكداً أن الاقتصاد الوطني قوي وأكبر دليل على ذلك قدرة مصر على سداد ما عليها من قروض وأقساط، مؤكداً أن توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة؛ لا سيما أن ثقة الصندوق والمؤسسات الدولية بمثابة شهادة قوية للاقتصاد الوطني.