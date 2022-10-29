مطار القاهرة: إحباط محاولة تهريب 351 عبوة مستحضرات تجميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب 351 عبوة من مستحضرات التجميل، أخفاها راكب مصري فور وصوله من السعودية، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جدة على طائرة النيل، رحلة رقم NB 128، اشتبه كريم غريب، مأمور الجمرك، في راكب مصري الجنسية قادم من السعودية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أنور على مأمور الفحص، أفاد بوجود أشياء معتمة ومتكررة، وكلف أيمن شملول، نائب مدير الإدارة، شريف حسن، مدير الحركة، ووليد أحمد، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، وتفتيشه ذاتيا، وعثر معه على 351 عبوة من مستحضرات التجميل.

وقرر زكريا حسب الله، مدير عام جمارك الركاب بالمبنى رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.​