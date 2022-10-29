شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مصر لديها فرصة كمُصنع وحركة التجارة يعاد تشكيلها فى العالم كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الواقع الذى حدث خلال الثلاث سنوات الماضية يتصور البعض أنها أبرزت تحديات وأزمات ولكنها أظهرت لنا فرص نحتاج الاستفادة منها، قائلا: "لما حصل موضوع الصراع التجارى فى العالم بينت أن في تحول كبير حتى في أثناء جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال تعليق بافتتاح الملتقى الدولي الأول للصناعة، أن ما يحدث الآن في العالم يشير إلى أن حركة التجارة يعاد تشكيلها وصياغتها، وأن مصر لديها فرصة كمصنع بما تقدمه من تكلفة الإنتاج والتشغيل، متابعا: "أنا عارف السوق العالمي فيه إيه وحتى في مصر اقدر أعمل إيه، ولما أقول للناس تعالوا في تطوير للإنتاج من خلال اتفاقيات وتسعير الطاقة عندنا والتسهيلات والعمالة المصرية اللي تكلفتها لا تقارن بأي تكلفة ثانية".

ووجه الرئيس السيسي كلامه لرجال الأعمال والمستثمرين: "لكم كل الدعم من الحكومة والشعب ومن بعضنا من أجل بلدنا وتواصلنا المستمر هيخلينا نشوف أكتر، وأننا نسمع بعض دون اتهامات تعالوا نسمع بعض، وتعالوا نتحرك لمصلحة مصر المشتركة ولسه بدرى وعندنا فرصة كويسة".