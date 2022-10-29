شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: قرارات يوم الخميس الماضى تدعم الاستقرار وجذب الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالقرارات الصادرة عن الحكومة يوم الخميس الماضي، مشددا على أن هذه القرارات لا تهدف إلى زيادة الأسعار.. ولكنها مبادرة للاستقرار وجذب الاستثمار.. وخلال فترة المقبلة الأسعار تتراجع.. الدنيا تتحرك إلى الأمام.

وأضاف خلال كلمته في إنطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الرسالة مننا كرجال صناعة نطمئن الناس.. فيه الفترة المقبلة انخفاض في بعض السلع لأن الأمور تمشي وتتحرك.. وحول قانون أفضلية المنتج المحلي.. كل وزارة توفر الخطط لمدة 5 سنين سواء محلي أو للزملاء.. منتج محلي.. ولا يتم التعاقد على كل كمية.. ودي فرصة لكل المستثمرين والعرب والأجانب أن يبقي لهم فرصة في عملية التنمية".

وتابع المهندس محمد زكي السويدى: "إحنا كنا فين وبقينا فين.. إحنا بننسي.. مكنشى بنلاقي غاز أو كهرباء.. وكلنا لازم نشتغل.. لان الدنيا هتوقف.. وكلنا بنصلح.. وأكيد عندنا قصور في حاجات.. شكرا للرئيس السيسي.. وشاكر لتشريفكم وتشريف حضرتكم.. رسالة للجميع لاتحاد الصناعات المصرية لا يتبع الدولة ولا شريك مع الدولة.. الرئيس السيسي يدعم تشجيع القطاع الخاصة ومبادرات القطاع الخاص.. ومبادرة ابدأ.. صندوق سيادي للصناعة المصرية أنه يشتغل".