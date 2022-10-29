شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة 300 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد زكى السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، التحية لمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله على قرار تحرير سعر الصرف، قائلا: "عايزين نقدم التحية لـ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي على قرار تحرير سعر الصرف، وهو قرار في تحدي كبير ومهم، ولكن أعطنا الضوء التام والارتياح التام في العمل وكان عندنا تخوفات".

وأضاف محمد زكى السويدي، خلال كلمته بافتتاح الملتقى الدولي الأول للصناعة، أن هذا القرار امتص التخوفات وبدأت البضائع تخرج، وبدأ يبقى النظرة فيها أريحية، متابعا: "السعر اللي حصل دلوقتي لا يؤدي إلى زيادة السعر، وأصلا ما فيش بضائعـ وفي عجزـ ولما التسعير الحقيقي يشتغل الوضع سيختلف، والشغل هو اللي هيخلي الأسعار تنزل ونحن ندعم الدولة".

كما أثنى محمد زكى السويدي، على قرارات الحكومة من إجراءات الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب 300 جنيه، معلنا: "إحنا كقطاع خاص هنرفع الحد الأدنى وهنزود 300 جنيه للعمالة وده دورنا الاجتماعي".