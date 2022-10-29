شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تغيير مسار خط طريق مصر إسكندرية الصحراوى وعودة المياه تدريجيا للمناطق المتأثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الانتهاء من أعمال تغيير مسار خط المياه قطر 800 مم، المغذي لطريق مصر إسكندرية الصحراوي وأبو رواش، والمتعارض مع تنفيذ مشروع المونوريل والمؤثر على مناطق" طريق مصر إسكندرية الصحراوي ابتداءً من العمليات الخاصة، الأمن المركزي، نيو جيزة، ماونتن فيو، ويست هيلز، جوزيف المستقبل، سامكريت، أبو رواش".

وأوضحت الشركة، أنه تم فتح المياه لتصل تدريجياً للمناطق المتأثرة تباعاً فور اتزان الشبكة وانتظام ضغوط المياه.