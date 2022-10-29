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جامعة عين شمس تستضيف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية اليوم ضمن الموسم الثقافى

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القاهرة - سامية سيد - فى إطار احتفالات جامعة عين شمس بالمولد النبوى الشريف ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شئون التعليم والطلاب ندوة بعنوان " مولد الرسول .. دروس وعبر"، وذلك اليوم السبت المقبل 29 أكتوبر الجارى .

 

 

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الأستاذة الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتنسيق  الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و ريهام العطيفي القائم بعمل أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

 

 وينظم الفاعلية طلابى إتحاد طلاب الجامعة و أسرة من أجل مصر المركزية بقيادة رائد الأسرة الدكتور حاتم ربيع ، وذلك بقاعة الإحتفالات الكبرى بكلية الصيدلة . 

 

تستضيف الندوة التى تأتى فى إطار الموسم الثقافي للجامعة فضيلة الشيخ الدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى ورئيس وحدة الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية و محمود خليف المنشد الديني ، بمشاركة كورال هارموني عربي ( كورال جامعة عين شمس) بفقرة للإنشاد الدينى وذلك بقيادة المايسترو محمود وحيد .

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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