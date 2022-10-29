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إيصال "ممارسة" حديث شرط تركيب عداد الكهرباء الكودى.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن توفير إيصال سداد الممارسة حديث شرط أساسي لتنفيذ طلب التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع و بدونه لن يتم تركيب العدادات من قبل شركات توزيع الكهرباء.

 

و أوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" ،  عدم التزام المواطنين الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة بسداد الغرامة الشهرية ، يدفع شركات توزيع الكهرباء إلى تحويل المحاضر الخاصة بغير الملتزمين للنيابة لتحويلها إلى القضاء.

 

و أضاف حمزة ، أن هذا القرار يأتي فى إطار السياسة التى تطبقها وزارة الكهرباء فى خطتها لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة و التى تسير بالتوازي مع خطة الحكومة فى قانون التصالح مع مخالفات البناء ، موضحا أن الوزارة حريصة على الحفاظ على حق المواطن و الدولة معا في أن يحصل كل طرف على حقوقه كاملة.

 

و قال حمزة ، أن محاضر سرقات التيار الكهربائي التى يتم تحريرها بواسطه مباحث شرطة الكهرباء او من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالقطاع كانت تعتمد على إجراء محضر صلح بين سارق التيار و شركة الكهرباء و يتم تحديد مبلغ مالي كغرامة يتم سدادها شهرياً بما يعرف بنظام الممارسة ، مشيرا إلى أن القرار الجديد سيجعل محضر سرقة التيار الكهربائي يحول للنيابة مباشرة فى حالة عدم وجود جواب التصالح للمبنى أو الوحدة المخالفة.

 

 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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