شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يشهدان توزيع 2 طن من لحوم الصكوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، توزيع 2 طن من لحوم الأوقاف، بحضور إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، واللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والشيخ عبد الخالق العطيفى وكيل المديرية، ومحمد أبو الحجاج مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، وعدد من النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن الحماية الاجتماعية، حيث أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة "حق الوطن"، والتى سيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التى توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون مائتى طن لحوم، توزع على مائتى ألف أسرة شهريًّا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وخلال تفقد سيارات اللحوم أشار وزير الأوقاف إلى أن هذه اللحوم تأتى ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى وجه بها الرئيس، والتى أعلن عنها رئيس الوزراء، مؤكدًا أن هذا أوان التراحم والتكافل بين جميع أبناء المجتمع، وقامت وزارة الأوقاف بمضاعفة كميات اللحوم التى توزع شهريًّا، من مائة طن إلى مائتى طن شهريًا لمئتى ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

واستفاد من مشروع صكوك الأضاحى حتى الآن أكثر من 3 مليون و900 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، وبلغت حصيلة مشروع صكوك أضاحى منذ إطلاقه حتى الآن (508389942) جنيهًا، وقد تم توزيع (5424) طن لحوم أضاحى على أكثر من 5 ملايين و400 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، فقد تطورت حصيلة مشروع صكوك الأضاحى وكميات اللحوم التى تم توزيعها منذ عام 2015/ 2016 وحتى 2020/ 2021، حيث تم توزيع 1453 طن لحوم عام 2020 /2021 بتكلفة بلغت 142.5 مليون جنيه، بينما تم توزيع 1200 طن لحوم بتكلفة بلغت 115.2 مليون جنيه عام 2019/ 2020، فيما تم توزيع 1105 أطنان لحوم عام 2018 /2019 بتكلفة بلغت 105 مليون جنيه، بينما تم توزيع 678 طن لحوم عام 2017/ 2018 بتكلفة بلغت 64.4 مليون جنيه، فى حين تم توزيع 550 طن لحوم عام 2016 /2017 بتكلفة بلغت 50.9 مليون جنيه، كما تم توزيع 438 طن لحوم عام 2015/ 2016 بتكلفة بلغت 30.4 مليون جنيه.