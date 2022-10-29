شكرا لقرائتكم خبر عن 92 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة التلاعب بأسعار السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة التلاعب بأسعار السلع لردع السلوك الاحتكارى؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة التلاعب بأسعار السلع لردع السلوك الاحتكارى. وأيد 92 % من القراء تغليظ عقوبة التلاعب بأسعار السلع لردع السلوك الاحتكارى، بينما عارض 8% من القراء مطالب تغليظ عقوبة التلاعب بأسعار السلع لردع السلوك الاحتكارى.

نتيجة الاستطلاع