شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الشرقية: حصاد 55 ألف فدان من المساحات المزروعة بالقطن بنسبة 98% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حسين طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه تم جنى 55 ألف فدان من محصول القطن من المساحات المنزرعة بالمحافظة بنسبة 98%، حيث شهدت المحافظة هذا العام زيادة فى زراعة محصول القطن، وذلك بعد نجاح منظومة تسويق القطن الجديدة العام الماضى.

وأردف أن إجمالى المساحات المنزرعة بالقطن هذا العام تخطت الـ56 ألف فدان، بزيادة قدرها 20 ألف فدان عن العام الماضى ببذور منتقاة من صنف جيزة 94 الذى يتميز بالنمو الثمرى عن الخضرى وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض، بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخري، هذا علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة تتراوح ما بين 9 إلى 11 قنطارا/فدان، كما أن هذا الصنف مطلوب في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن عدد الحلقات التسويقية لاستقبال محصول القطن من المزارعين هذا العام 29 حلقة، موزعة على كافة المراكز منها "صان الحجر - صان البحرية - رمسيس - كفر المسلمية - الصوفية وتل راك - ومنشأة أبوعمر - والناصرية - البكارشة - وقصاصين الأزهار - وديرب نجم - وكفر صقر - والزقازيق - وبلبيس ومشتول السوق - الحسينية - منيا القمح"، تستعد لاستقبال المحصول من المزارعين.

بدوره، أشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومى.