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الممثل المكسيكى "فرانسيسكو" يقيم حفل زفافه على ضفاف النيل فى أسوان.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أقام الممثل المكسيكى الشهير من أصل كوبى Francisco Gattorno حفل زواجه من Adamarys Espinosa Fernández ، فى مصر على ضفاف النيل بالقرية النوبية فى أسوان.

 

واحتفل فرانسيسكو ومحبوبته، بزواجهما فى مصر بعد أن قررا قضاء شهر عسل فى أحضان الحضارة المصرية العريقة وزيارة أهم المعالم السياحية والأثرية فى مصر عامة وأسوان خاصة، ومن المواقع التى زاروها: "معابد فيلة وكوم أمبو وإدفو"، بجانب استمتاعهم برحلات مميزة فى القرية النوبية والرحلات النيلية المميزة فى أسوان، وذلك على متن أحد البواخر السياحية.

 

وفى المقابل، أبدت وسائل الإعلام فى كوبا والمكسيك اهتماما واسعا بالحدث وبحفل الزفاف المميز، وبرزت العديد من الصور لحفل زفاف الممثل المكسيكى وزوجته فى أسوان والمعالم السياحية بمصر.

 

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حفل الزفاف

 

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جانب من حفل الزفاف

 

 

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حفل الزفاف

 

 

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حفل الزفاف

 

 

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جانب من الاحتفال

 

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حفل الزفاف على النيل

 

 

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حفل الزفاف

 

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جانب من حفل الزفاف

 

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جانب من الاحتفال

 

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حفل الزفاف

 


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حفل الزفاف

 


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حفل الزفاف

 


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جانب من الاحتفال


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حفل الزفاف

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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