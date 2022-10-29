شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأزهر للفتوى يوضح أوصاف الرسول وهيئته وملامح خلقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كان سيدنا رسول الله ﷺ أجملَ النَّاس من بعيد.

أملَحَهُم من قريب.

بهي الطلعة.

طلْق المُحيَّا.

فخمًا مُفخَّمًا.

كان ﷺ يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر.

وَسِيمًا قَسيمًا.

أزهرًا؛ يشوب بياضَه حُمرةٌ.

كأنَّ وجهه ورقة مصحف.

كان ﷺ لطيف البَشَرة.

مُستدير الوجه.

مُستنير الجبهة.

إذا ضَحِك أو غَضِب ظَهَر له عِرْق في جبينه.

مُهذَّب الحاجبين في غير اتِّصال.

واسع العينين.

شديد سوادهما في شِدَّة بياضهما.

كان ﷺ أسوَدَ أجْفَانِ العَينين.

أَكْحَل.

مُستقيم الأَنْف.

واسِعَ الفَم.

أفْلَجَ الأسنان.

برَّاق الثَّنَايا.

كان ﷺ سهل الخدَّين.

رقيق الشَّفتين.

تامّ الأذنين.

طويل العُنق.

في صوته بُحَّة وخُشونة وحُسْنٌ.

عظيم الهامة.

كان ﷺ مُرسل الشَّعر أسْوَده، إذا مشَّطه بيده امتَشَط، يصل إلى شَحْمَة أُذنه من الجانبين وإلى كتفه من الخلف، يفرقه من وسطه.

كثيف اللحية.

كان ﷺ معتدل الخلق.

قليل اللَّحم.

مُتماسك البدن.

ليس بالطَّويل ولا القصير.

كان إلى الطُّول أقرب.

قويّ البِنْيَة.

مُستوِي القامة.

رَحْب الرَّاحة.

طيِّب الرَّائحة.