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مركز الأزهر للفتوى يوضح أوصاف الرسول وهيئته وملامح خلقته

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القاهرة - سامية سيد -  

كان سيدنا رسول الله ﷺ أجملَ النَّاس من بعيد.

 

أملَحَهُم من قريب.

 

بهي الطلعة.

 

طلْق المُحيَّا.

 

فخمًا مُفخَّمًا.

 

كان ﷺ يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر.

 

وَسِيمًا قَسيمًا.

 

أزهرًا؛ يشوب بياضَه حُمرةٌ.

 

كأنَّ وجهه ورقة مصحف.

 

كان ﷺ لطيف البَشَرة.

 

مُستدير الوجه.

 

مُستنير الجبهة.

 

إذا ضَحِك أو غَضِب ظَهَر له عِرْق في جبينه.

 

مُهذَّب الحاجبين في غير اتِّصال.

 

واسع العينين.

 

شديد سوادهما في شِدَّة بياضهما.

 

كان ﷺ أسوَدَ أجْفَانِ العَينين.

 

أَكْحَل.

 

مُستقيم الأَنْف.

 

واسِعَ الفَم.

 

أفْلَجَ الأسنان.

 

برَّاق الثَّنَايا.

 

كان ﷺ سهل الخدَّين.

 

رقيق الشَّفتين.

 

تامّ الأذنين.

 

طويل العُنق.

 

في صوته بُحَّة وخُشونة وحُسْنٌ.

 

عظيم الهامة.

 

كان ﷺ مُرسل الشَّعر أسْوَده، إذا مشَّطه بيده امتَشَط، يصل إلى شَحْمَة أُذنه من الجانبين وإلى كتفه من الخلف، يفرقه من وسطه.

 

كثيف اللحية.

 

كان ﷺ معتدل الخلق.

 

قليل اللَّحم.

 

مُتماسك البدن.

 

ليس بالطَّويل ولا القصير.

 

كان إلى الطُّول أقرب.

 

قويّ البِنْيَة.

 

مُستوِي القامة.

 

رَحْب الرَّاحة.

 

طيِّب الرَّائحة.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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