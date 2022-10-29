شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف صندوق التكافل الاجتماعى بجامعة القاهرة وكيف تحصل على خدماته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف صندوق التكافل الاجتماعى لطلاب الجامعات إلى تحقيق الضمان الاجتماعى للطلاب بصورة المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، و المساهمة فى تنفيذ الخدمات للطلاب، والعمل على حل المشاكل التى تواجه الطلاب وتحويل بينهم وبين الاستمرار الهادئ فى دراستهم بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة.

ويمكن لطلاب جامعة القاهرة الحصول على الخدمات التى يقدمها صندوق التكافل الاجتماعى بجامعة القاهرة وفيما يلى ينشر الخليج 365 طرق التقديم للحصول على خدمات الصندوق:

1- سحب استمارة التكافل من رعاية الشباب بالكلية.

2- استيفاء البيانات وإرفاق الأوراق المطلوبة "مفردات مرتب، بيان معاش، بحث اجتماعى".

3- تقديم الاستمارة للمشرف المختص.

4- يقوم الموظف المختص برعاية الشباب بدراسة حالة الطالب.

5- يوقع الموظف المختص بشئون الطلاب ومن خلالها يحدد نوع التكافل أو الاعانة المقدمة.

6- تصرف الإعانة عن طريق " سداد الرسوم الدراسية – إعانة مالية – مساهمة فى علاج الطلاب".