شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاح كورونا يضمن تفادى العدوى بالفيروس ويقلل المضاعفات حال الاصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للطلاب وأولياء الأمور بضرورة الحصول علي لقاح كورونا من اجل الحماية من العدوى او مضاعفاتها حال حدوثها .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن اللقاح يقلل من فرص العدوى بكورونا مشيرة إلي أهمية الحرص علي الجرعات التنشيطية .

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.