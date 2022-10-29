شكرا لقرائتكم خبر عن غلق شارع الهرم جزئيا من تقاطع حسن محمد وحتى الشيخ الشربينى لإنشاء المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بعد قليل، شارع الهرم جزئيا، بداية من شارع حسن محمد وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى ما قبل شارع الشيخ الشربينى (المطبعة سابقا)، وذلك حتى انتهاء أعمال تسليم موقع محطة مترو أنفاق المطبعة بالكامل.

وأوضحت محافظة الجيزة أنه فى ضوء استكمال أعمال تسليم النصف الثانى من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام، والذى يتضمن محطات (الأهرامات - المريوطية - العريش - المطبعة – الطالبية – مدكور - المساحة)، ستقوم الشركة المنفذة باستلام النصف الثانى لموقع أعمال محطة مترو أنفاق المطبعة (المرحلة الثانية)، تحديدا بداية من شارع حسن محمد وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى ما قبل شارع الشيخ الشربينى "المطبعة سابقا" بمسافة ما يقرب من (30 مترا)، ويبلغ طول موقع المحطة ما يقرب من (400م) فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه تم رفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط موقع اعمال المحطة من حيث (الطبقة الأسفلتية - إزالة أرصفة وتوسعة الطريق - أعمدة إنارة)، وذلك لتوفير حارات مرورية مناسبة ليصبح عرض شارع الأهرام بمحيط موقع الأعمال يتراوح من (7 أمتار إلى 10 أمتار)؛ وذلك للحد من التأثير السلبى على سيولة الحركة المرورية بمحيط منطقة الأعمال.

وتنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.