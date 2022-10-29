عضو مبادرة إبدأ: استثمارات بقيمة 200 مليار جنيه الفترة المقبلة.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال المهندس مينا ماهر، عضو مبادرة إبدأ، إن المبادرة تستهدف قطاعات صناعية متعددة، فضلا عن استثمارات خلال الفترة المقبلة بقيمة 200 مليار جنيه.

وأضاف "ماهر" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": "المبادرة منقسمة لـ 3 محاور، أولها هو المشاركات الكبرى، ويستهدف كبار رجال الأعمال المصريين والأجانب، والمحور الثاني يتعلق بدعم الصناعة، وهو يركز على المصانع المتعثرة والمخالفة، أما الثالث فيتعلق بالتدريب والتطوير".

وأكد المهندس مينا ماهر، عضو مبادرة "ابدأ"، أن المبادرة تهدف لتوفير 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح أن الهدف الرئيس للمبادرة هو توطين الصناعة، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة.

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