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ننشر مواقيت الصلاة السبت 29/10/2022 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:38  ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 48: 2

موعد صلاة المغرب 5:12 م

موعد صلاة العشاء  6:30

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:44 ص

موعد صلاة الظهر 11:43

موعد صلاة العصر 2:51

موعد صلاة المغرب 5:15 م

موعد صلاة العشاء 6:34 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:34

موعد صلاة الظهر 11:35 م

موعد  صلاة العصر 2:43 م 

موعد صلاة المغرب 5:08 م

موعد صلاة العشاء 6:26  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:25

وقت صلاة الظهر 11:27 

موعد صلاة  العصر 2:38 م

وقت صلاة المغرب 5:03 م

وقت صلاة العشاء 6:19 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:30  ص

موعد صلاة الظهر 11:33 ص

موعد صلاة العصر 46: 2

موعد صلاة المغرب 5:13 م

موعد صلاة العشاء 6:26

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