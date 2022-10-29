خليك واعى.. لا تصدق أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية وفيديوهاتها القديمة (إنفوجراف)

مصدر أمنى نفى صحة ادعاءات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مُروجى تلك المزاعم، موضحا أن هناك حالة استقرار كامل فى كل الشوارع والميادين على امتداد محافظات مصر.

كما أن الفيديوهات قديمة وتعيد الجماعة تدويرها وهى عادة دأبت عليها، إذ تعانى الجماعة الإرهابية من حالة إفلاس ولايوجد تأثير لها فى الشارع.