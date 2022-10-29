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شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. لا تصدق أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية وفيديوهاتها القديمة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مزاعم روجها عدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى بوجود تجمعات ببعض المحافظات ونشرهم بعض الصور والفيديوهات القديمة، فى محاولة لخداع المواطنين بعد فشل الجماعة الإرهابية فى دعواتها التحريضية.
مصدر أمنى نفى صحة ادعاءات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مُروجى تلك المزاعم، موضحا أن هناك حالة استقرار كامل فى كل الشوارع والميادين على امتداد محافظات مصر.
كما أن الفيديوهات قديمة وتعيد الجماعة تدويرها وهى عادة دأبت عليها، إذ تعانى الجماعة الإرهابية من حالة إفلاس ولايوجد تأثير لها فى الشارع.
لا تصدق أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية وفيديوهاتها القديمة