شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تنشر فيديوهات قديمة لتجمعات ببعض المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر أمنى صحة إدعاءات عدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية حول وجود تجمعات ببعض المحافظات ونشر بعض الصور والفيديوهات القديمة، فى محاولة لخداع المواطنين بعد فشل الجماعة الإرهابية فى دعواتها التحريضية.

وأكد المصدر على هدوء الحالة والاستقرار الكامل بكافة المحافظات، بما يبرهن على حالة الإفلاس التى تعانى منها الجماعة الإرهابية وعدم وجود تأثير لها فى الشارع، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.