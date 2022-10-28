شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء المقبل.. كلية التكنولوجيا جامعة حلوان تنظم ندوة الإدمان الأسباب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم لطفي، عميد الكلية، والدكتور مصطفي علي رفاعي الطوخي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة بعنوان الإدمان الأسباب والعلاج، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 1 نوفمبر بقاعة المؤتمرات بالكلية.

ويعد الندوة الدكتور أشرف ميمي السعيد، الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التبريد والتكييف وتأتي هذه الندوة في إطار اهتمام القيادة السياسية والجامعة بالشباب ودورهم المؤثر في المجتمع، وتتضمن الندوة عدة محاضرات عن الإدمان المرض والعلاج تقدمها الدكتورة سماح ربيع أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة حلوان، محاضرة عن الإسلام في مواجهة الإدمان يقدمها الشيخ محمد عبد المؤمن كبير أئمة وزارة الأوقاف.

كذلك تتضمن الندوة محاضرة عن نحو إرادة حرة الإدمان من رؤية مسيحية يقدمها نيافة القمص اثناسيوس يوسف فهمي، كاهن كنيسة الشهيد جورجيوس، سكرتير المجلس الاكليريكي للأحوال الشخصية بإفريقيا، محاضرة عن الإدمان والصحة المجتمعية، تقدمها الدكتورة رشا الجندي، استشاري الصحة النفسية ومدرس الصحة النفسية جامعة بنى سويف.