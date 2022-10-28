شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يلتقى أسامة الأزهرى ويؤكد محبته لمصر والرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا فرنسيس في مقر إقامته بالفاتيكان الشيخ أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف وعضو مجلس أمناء مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية، وشارك في اللقاء المونسينيور يوأنس لحظي جيد، السكرتير الشخصي السابق لقداسته ورئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية.

ونقل الشيخ أسامة الأزهري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لقداسة البابا وعبر لقداسته عن مشاعر المحبة والتقدير التي يكنها الشعب المصري بكافة فئاته لقداسته، وعرض على قداسته المشروعات التي تقوم (مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية) بتنفيذها على أرض الكنانة لخدمة المحتاجين والفقراء ولترجمة وثيقة الأخوة الإنسانية إلى أعمال خير وإلى ثقافة معاشة.

من ناحيته، أكد قداسة البابا احترامه ومحبته لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي، ولشعب مصر العظيم، وتشجيعه لمؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية، ولكل عمل يهدف لخدمة الفقراء والأيتام والمحتاجين ونشر ثقافة التآخي والتعايش بين جميع البشر.

وعبر المونسينيور يوأنس جيد، رئيس المؤسسة، عن خالص شكره لقداسة البابا وتعهد له باستمرار العمل بكل جهد في كافة المشروعات التي تسعى المؤسسة لتنفيذها لا سيما مشروع مستشفى البامبينو جيزو للأمومة والطفولة والذي سيقدم العلاج والعلم وسيرفع المعاناة عن العديد من الأسر المصرية وسيجعل من مصر قبلة للعلاج لجميع الأشقاء القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا وكافة الدول.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع ما كان له أن يتم إلا بعد الحصول على موافقة قداسة البابا فرنسيس الذي سمح بافتتاح اول مستشفى بالعالم يحمل اسم مستشفى البامبينو جيزو خارج إيطاليا تقديرا لأهمية مصر الإقليمية والعالمية وللعلاقة المميزة التي تربط قداسته بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وبقداسة البابا تواضروس وبفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ولشعب مصر العظيم الذي استقبله ضيفا غاليا سنة 2017.