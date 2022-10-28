شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خريطة شهادات الادخار الجديدة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعرض الخليج 365، خريطة شهادات الادخار الجديدة فى ثلاثة بنوك، بعد قرار لجنة السياسة النقدية أمس في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25 ٪ و14.25 ٪و13.75 ٪على الترتيب.



خريطة شهادات الادخار الجديدة

وقام بنك مصر اليوم برفع سعر عائد إصدار شهادة القمة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%؜ ويصرف العائد سنويًّا، كما قررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك زيادة سعر العائد على شهادة القمة 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح بعائد 16%؜ سنويًا بدلًا من 14% اعتباراً من اليوم ويطبق ذلك فقط للشهادات الجديدة او المجددة تلقائيًا، وأصدر البنك ذات الشهادة بسعر 16.25% سنويًا بدورية صرف العائد ربع سنوي، هذا ومتاح استرداد قيمة الشهادة وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

هذا ويمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال تطبيق الموبايل البنكي BM Online، وماكينات الصراف الآلي والتي يبلغ عددها أكثر من 4000 ماكينة.

هذا ويحرص بنك مصر دائماً على ارضاء العملاء وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم البنكية، والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتناسب مع هذه الاحتياجات.

؜

كما قرر البنك الاهلى المصرى اصدار شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوى 17.25٪؜ ويصرف العائدسنويا، كما قررت لجنة الاصول و الخصوم بالبنك زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنواتذات العائد الشهرى لتصبح بعائد 16٪؜ سنويًا بدلا من 14٪؜ اعتبارا من اليوم للشهادات الجديدة اوالمجددة تلقائيًا.

كما أصدر البنك ذات الشهادة بسعر 16.25٪؜ سنويا بدورية صرف العائد ربع سنوي وبسعر 16.50٪؜ سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنويًا.