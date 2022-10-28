شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يصل إلى الجزائر للمشاركة فى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الخارجية سامح شكرى ؛ مساء اليوم الجمعة، إلى الجزائر للمشاركة غدا في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة الـ31، المقرر انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.