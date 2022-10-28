ننشر أسماء الفائزين في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد النتائج النهائية للمرشحين على انتخابات الهيئة العليا للحزب.

وفاز وفقا لأعلى الأصوات كلا من الحسين ياسين أنور بهادر وعمر عاطف وإيهاب عبدالعظيم وكاظم فاضل ومحمد فؤاد بدراوي وأحمد أنيس سراج الدين وحمادة بكر ومحمد الفقي وأميمة عوض.

كما فاز كل من جمال شحاتة ومحمد عبدالعليم داوود وياسر العبد وحسين منصور وهاني أباظة وهاني سري الدين ومحمد بركات وطارق سباق ومحمد عبدالجواد فايد وعمر عبدالجواد ومحمد فؤاد وعلى شعيب والسيد الصاوي.

بالإضافة إلى إبراهيم عبدالباقي وعباس حزين وحاتم رسلان ومحمود سلام ومحمد حلمي سويلم وخالد قنديل وابتهال الفلاح ومحمد الأتربي وصابر عطا وأشرف علي الدين وعادل التوني وياسر حسان وجمال بلال ومحمود طايع وصفوت عبدالحميد وعبدالعظيم الباسل وعبدالعزيز النحاس وأمل رمزى ومحمد الصياد وسليمان وهدان ومصطفى رسلان ومحمد حافظ الزاهد وعصام الصباحي وطارق تهامي ومحمد مدينة وسيد عيد وأحمد شريف.

وفيما يتعلق بأعضاء السكرتارية الوفدية فاز كل من أمنية رمزي وزياد الخياط وعرفات حشيش ومحمد أرنب وإيهاب محروس.