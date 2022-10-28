باقي 4 أيام.. تعرف على تردد وموعد انطلاق قناة القاهرة الإخبارية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت الصفحة الرسمية لقناة القاهرة الإخبارية اقتراب افتتاح القناة، وقالت في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "باقي 4 أيام.. قريبًا "القاهرة الإخبارية" على تردد: 11747V.

وتشهد القاهرة الإخبارية ظهور أكثر من 20 وجها نسائيا من المذيعات المحترفات اللاتي يقدمن كل ما هو جديد وإذاعة الاخبار بشكل دوري، وتأتى قائمة المذيعات كالتالي:

نهى درويش، داليا نجاتى، آية الكفوري، مارينا المصري، رغدة منير، داليا أبو عميرة، أمل الحناوي، ليندا عبد اللطيف، منى شكر، رشا عماد، هدى كمال، شيرين غسان، شيماء الكردي، أميمة تمام، جمانة هاشم، إيمان الحويزي، دينا زهرة، دينا سالم، آية لطفي، ليلاس كفوزي، فيروز مكي، رغدة أبوليلة.

وأعلنت الشركة المتحدة عن أن القناة الجديدة تضم نخبة من الصحفيين والمذيعين العرب الكبار، وسلسلة كبيرة من المراسلين المنتشرين حول عواصم العالم الكبيرة، وسوف تقوم القناة بتقديم خدمة متميزة للمشاهد العربي.

وتعد قناة القاهرة الإخبارية الجديدة واحدة من سلسلة قنوات سوف تظهر على النايل سات في الفترة المقبلة، تضم سلسلة القنوات الجديدة قناة إكسترا الحدث، وإكسترا نيوز بجانب القاهرة الإخبارية.