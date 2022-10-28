وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 350 مشروعا في أسيوط ضمن "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال أجهزة (تعمير وسط وشمال الصعيد – تعمير جنوب الصعيد – تعمير الوادى الجديد)، انتهى من تنفيذ 351 مشروعاً بـ7 مراكز بمحافظة أسيوط، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وقال وزير الإسكان: يتولى جهاز وسط وشمال الصعيد، تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراكز (أبوتيج – الفتح – أبنوب – ساحل سليم)، ويتولى جهاز جنوب الصعيد، تنفيذ المشروعات بمركز صدفا، بينما يتولى جهاز الوادى الجديد، تنفيذ المشروعات بمركزى (ديروط – منفلوط)، وتضم المراكز السبعة بمحافظة أسيوط، إجمالى 35 وحدة محلية بها 150 قرية، موزعة كالتالي، مركز أبوتيج يضم 4 وحدات محلية بها 12 قرية، ومركز الفتح يضم 6 وحدات محلية بها 23 قرية، ومركز أبنوب يضم 4 وحدات محلية بها 17 قرية، ومركز ساحل سليم يضم 3 وحدات محلية بها 16 قرية، ومركز صدفا يضم 4 وحدات محلية بها 17 قرية، ومركز ديروط يضم 7 وحدات محلية بها 41 قرية، ومركز منفلوط يضم 7 وحدات محلية بها 24 قرية.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الوزارة تتولى من خلال الجهاز المركزى للتعمير، تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ25 مركزاً فى 10 محافظات، وتضم أكثر من 740 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وتشمل المشروعات، إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة، والطرق، بالإضافة إلى إنشاء عمارات "سكن كريم" للمواطنين.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تضم المشروعات المخططة والجارى تنفيذها حاليا بمحافظة أسيوط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إنشاء 35 مجمع خدمات للمواطنين، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى (سجل مدنى – شهر عقارى – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعى – وحدة محلية – مجلس محلى)، ومركز تكنولوجى، حيث تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجى، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، وتم الانتهاء من تنفيذ 32 مجمعا خدميا، وجار تنفيذ الباقى.

وأضاف اللواء محمود نصار، تم الانتهاء من تنفيذ 30 مجمعاً للخدمات الزراعية، وجار تنفيذ 5 مجمعات أخرى، وتُنفذ المجمعات الزراعية على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع، وتضم (وحدة بيطرية - جمعية زراعية - مركز تجميع ألبان - مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى، بجانب الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 59 مركز شباب من إجمالى 70 مركزاً يتم تطويرها، إضافة إلى 12 مركز شباب تم ويجرى إنشاؤها أو تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بها، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، يشتمل على(حضانة - مكتبة - جيم - صالة ألعاب - صالات أنشطة)،

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أن مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط، تشمل أيضاً، إنشاء 71 وحدة / مركز صحى، طبقاً لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وتطوير 6 وحدات / مراكز صحية، كما تم رفع كفاءة خفيف لـ21 وحدة صحية، للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، إضافة إلى الانتهاء من إنشاء 19 نقطة إسعاف من إجمالى 33 نقطة إسعاف يجرى تنفيذها، وتم وجار تطوير 6 نقاط إسعاف، لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين، بجانب مشروعات إنشاء/ إحلال وتجديد 160 كوبرى على المجارى المائية، وتطوير/ توسيع 7 كبارى، بالتنسيق مع المختصين من وزارة الرى بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجارى المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكبارى الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها، وتم الانتهاء من 154 كوبرى (147 إنشاء / إحلال وتجديد – 7 تطوير وتوسيع)، وجار تنفيذ الباقى.

وأوضح اللواء محمود نصار، أنه جار تنفيذ أعمال التشطيبات بـ20 عمارة سكنية "سكن كريم"، وتم الانتهاء من أعمال تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بـ17 قرية، وجار العمل بباقى القرى، لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين فى مجال الكهرباء والإنارة العامة، بجانب أعمال إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، وبين القرى وبعضها، لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات، والمساهمة في تنمية القرى، ويجرى العمل بالقرى التى تم الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بها، بالإضافة إلى أعمال إنشاء 6 وحدات اجتماعية، ورفع كفاءة 15 وحدة أخرى، وإنشاء 15 مركزاً لتنمية الأسرة، وإنشاء مركز تأهيل ضمن مشروعات التضامن الإجتماعى، وتم الانتهاء من رفع كفاءة 12 وحدة اجتماعية، وجار التنفيذ بالباقي.

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