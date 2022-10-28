تنسيقية الأحزاب تنظم جلسة نقاشية بشأن الحوار الوطني مع أهالي مركز الفتح في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية بمركز الفتح بمحافظة " أسيوط " بمشاركة أهالي المركز وعدد من سكان القرى المجاورة، وذلك في إطار اهتمامها بعقد الجلسات النقاشية مع المواطنين حول الحوار الوطني، بمختلف ‏محافظات الجمهورية لسماع آرائهم بالقضايا المختلفة التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني المقرر ‏انطلاقها خلال الفترة المقبلة.

واستعرض أعضاء التنسيقية، ببداية اللقاء شرح تفصيلي لمحاور الحوار الوطني الثلاثة (سياسي، اقتصادي، اجتماعي) وأهمية مشاركة الجميع به، كما أوضحوا أنه سيتم عرض كافة مخرجات وتوصيات هذه الجلسات الحوارية على الحوار الوطني خلال انعقاده وفقا لما قرره الرئيس عبدالفتاح السيسي عند دعوته لهذا الحوار خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إبريل الماضي.

وتطرقت الجلسة النقاشية لعدد من الموضوعات يأتي في مقدمتها مشكلات التعليم، حيث طالب الأهالي بضرورة إنشاء مدارس وخاصة مدرسة للمرحلة الإبتدائية لعدم وجود أي مدرسة إبتدائية بالمركز، كما طالبوا بتجهيز الوحدات الصحية وضرورة توفير أدوية بتلك الوحدات.

كما أوضح المواطنون أن قرى المركز أصبحت تعاني من البطالة بسبب وقف تراخيص البناء، كما تطرقت الجلسة لرصد بعض مشكلات الصيادين، وطالب بعض الأهالي أيضًا بضرورة مراجعة الاجراءات المتخذة بوزارة التضامن الاجتماعي لحذف بعض المواطنين من برنامج الحماية الاجتماعية " تكافل و كرامة ".

شارك في اللقاء من وفد التنسيقية كلا من النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، وكلا من أحمد مقلد، وأميرة صابر عضوا مجلس النواب عن التنسيقية، بمشاركة إيمان طلعت، وأسامة الرفاعي، وعبير العريان، وروحية جلال، ونيفين إسكندر، ومحمد أبو حطب وأحمد محروس، أعضاء التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات ‏الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين مع كافة الاتجاهات.‏

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