انتخاب رئيس مصر للطيران لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

شهدت فعاليات إجتماع اللجنة التنفيذية رقم 93 والجمعية العامة رقم 55 للاتحاد العربي للنقل الجوي، التي عقدت بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، انتخاب المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران لعضوية اللجنة التنفيذية لمدة ثلاث سنوات (حتى عام 2025) من خلال ترشيحات انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لفترة جديدة.

وأكد زكريا خلال الاجتماعات أن توصيات اللجنة التنفيذية والجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي هذا العام، جاءت مواكبة للتغيرات العالمية اقتصادياً وسياسياً، حيث وضعت على رأس أولوياتها القضايا الحيوية التي تشغل شركات الطيران والجهات المعنية بالنقل الجوى حالياً ، مثل الدروس المستفادة من جائحة كورونا والآليات المستقبلية للتعامل مع مثل هذه الأزمات، والتي تم تحديد الإطار العام لها من جانب الإيكاو ومستقبل التكنولوجيا الرقمية وآليات استخداماتها بمنظومة عمل شركات الطيران، بالإضافة إلى قضايا الإستدامة وتغير المناخ، والذى سيتم تسليط الضوء عليها خلال اجتماعات مؤتمر المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم.

وعلى هامش فعاليات الجمعية العامة تم عقد عدة اجتماعات ثنائية مع عدد من الشركاء في الصناعة بهدف بحث نقاط التعاون المشتركة وتعزيزها لإبرام شراكات استراتيجية مستقبلية تضمن مستوى أفضل من الأداء والمردود الاقتصادي.