"جريمة قتل بسبب الذهب".. تفاصيل إصابة زوجة ومقتل ابنة خالتها في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

استشاط "سامر. ع"، 35 سنة - عامل، غضبا من زوجته بعدما منعت إعطاءه أموالا، لإنفاقها على المواد المخدرة التي ضربت جسده؛ فطالبها ببيع ذهبها لجلب "الكيف"، لكن رفضت الزوجة طلبه، وأخفت مشغولاتها الذهبية، عند ابنة خالتها: "خلي الدهب عندك ليبيعه ويصرفه على كيفه".

ما إن رفضت الزوجة طلب "سامر" تشاجر معها واستعلم منها عن مكان إخفاء مشغولاتها الذهبية، حتى تطور اعتدائه عليها بالضرب. استمر "المدمن" في تعذيب زوجته، حتى اضطرت لإخباره بأنها أودعتها لدى ابنة خالتها، "الدهب عند بنت خالتي"، فطلب منها الاتصال بها وحضورها للمنزل دون علمها بما يدور بينهما.

حضرت السيدة لمنزل الزوجين، ووقعت مشادة كلامية بينها وبين الزوج، بسبب رفضها منحه مصوغات زوجته الذهبية فاعتدى عليها بالضرب، وسحب سلاحه من طيات ملابسه "مطواة"، وغرسه في جسدها عدة مرات لتسقط قتيلة غارقة في دمائها.

انتهى الزوج من جريمته، فتوجه مسرعا نحو زوجته وحاول قتلها هي الأخرى، وأصيبت من سلاحه، بعدما أنقذها الجيران من يده.

إشارة تلقاها قسم شرطة أوسيم، من شرطة النجدة بورود بلاغ من أحد الأهالي باكتشافه جريمة قتل داخل منزل في منطقة أوسيم.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ، وثبت بالمعاينة أن الجثة لسيدة ثلاثينية، بها آثار طعن في جسدها ترتدي ملابسها، وسيدة أخرى مصابة نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم كان يتشاجر مع زوجته لخلافات مالية، وكان يريد ذهب أخفته لدى ابنة خالة زوجته، لإنفاقه على المخدرات، مشيرة إلى أن المتهم مسجل خطر في قضايا مخدرات، فاستدرج ابنه خالة زوجته لأخذ مبالغ مالية والمصوغات الذهبية التي بحوزتها والخاصة بزوجته.

وأمام النيابة العامة، اعترف المتهم بارتكابه الواقعة وقال إنه كان يحتاج للنقود فعلم أن زوجته أخفت مصوغاتها الذهبية عند ابنة خالتها لتمنعه من الوصول لها "مراتي أخفت دهبها عندها".

وعن تفاصيل الواقعة، قال المتهم إنه استدرج ابنة خالة زوجته، وطالبها بالذهب، وعند رفضهما منحه إياه، اعتدى عليهما بالضرب، وسدد طعنة لابنة خالة الزوجة، وأصيبت الزوجة بكدمات متفرقة بالجسد.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم طعن ابنه خالة الزوجة عليها بآلة حادة (مطواة)، إثر خلافات زوجية بينه وبين زوجها. وفي النهاية أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.