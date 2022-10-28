شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بتزويد مدينة السيارات بالمرافق العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة مدينة السيارات المتكاملة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع في هذا الإطار على الموقف التنفيذي والإنشائي للمدينة، والتي تقع على مساحة 57 فداناً على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر، وتسع 4000 سيارة، كما أنها مزودة ببنية نظم ومعلومات متكاملة، وتضم في طياتها العديد من ساحات الانتظار، وشبكة طرق داخلية، و10 بوابات للدخول، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلاً عن المحال التجارية، والمباني الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقاري، وكذا مباني الحماية المدنية والإسعاف والمرور.

ووجه الرئيس بإيلاء الاهتمام اللازم لتزويد مدينة السيارات بالمرافق العامة بكافة انواعها، وذلك لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كل احتياجاتهم، مع تعزيز نظام الأمان فى المدينة عن طريق كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية، وذلك للتحكم والسيطرة على دخول وخروج السيارات والأفراد..

وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

أمطار خفيفة غدا وشبورة صباحا على الطرق.. والصغرى بالعاصمة 20 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، السبت، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال و السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 1205 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب، خلال الـ24 ساعة الماضية، بما يقارب 70 جنيهًا، وذلك بعد تحرير سعر الصرف وحدوث قفزات كبيرة في سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة قرابة 20%، وذلك قبل توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحصول على حزمة تمويلات بقيمة 3 مليارات دولار، و6 مليار دولار آخرين من الشركاء الدوليين وصندوق الاستدامة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1033 جنيها.

عيار 21 سجل 1205 جنيهات.

عيار 24 سجل 1378 جنيها.

الجنيه الذهب 9640 جنيها.

رئيس وزراء إيطاليا تعلن مشاركتها فى قمة المناخ cop27بشرم الشيخ

أعلنت رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عزمها المشاركة في قمة الأمم المتحدة الـ27 للمناخ "كوب27" المزمع عقدها في 6 نوفمبر المقبل في شرم الشيخ، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

وبحسب ما ورد من مجلس الوزراء الإيطالي، سوف تتوجه ميلوني إلى شرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر، حيث تشارك في قمة رؤساء الدول والحكومات في كوب 27 التي ترأسها مصر هذا العام، في أول رحلة خارجية لها منذ توليها رئاسة الحكومة الإيطالية في 21 أكتوبر الجارى.

ومن المقرر أن تشارك ميلونى زعيمة حزب "فراتيللي ديتاليا" اليمينى الإيطالى فى قمة مجموعة العشرين فى بالى بإندونيسيا في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر.

وفي 22 أكتوبر الجارى دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي ميلوني، في رسالة التهنئة التي قدمها لتوليها رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي، لحضور كوب27.

الرئيس السيسى يوقع قانونا بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قانونا رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الصناعة نائبا لرئيس مجلس الوزراء، الوزراء المعنيين بالتخطيط والنقل والمالية ووزير الدولة للإنتاج الحربي، وأربعة من ذوي الخبرة يرشحهم وزير الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر.

وينشأ صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وهى المركبات التى لا ينتج عنها انبعاثات أو أثار سلبية على البيئة، ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

الحكومة تنفى إلغاء أعمال السنة لصفوف النقل خلال العام الدراسى الحالى كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء أعمال السنة لصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء أعمال السنة لصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه سيتم تطبيق أعمال السنة على صفوف النقل بداية من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، بواقع 20 درجة تتمثل في 5 درجات سلوك، و5 درجات مواظبة على الحضور، و10 درجات اختبار قصير، مُشيرةً إلى أنه سيتم إعداد الاختبار القصير من قبل موجه المادة الدراسية، وسيكون الاختبار على مستوى المدرسة، حرصاً على تحقيق معايير العدالة، مُوضحةً أنه سيتم كذلك عقد اختبارين خلال الفصل الدراسي الأول، ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى بينهما، على أن يكون أول اختبار في أكتوبر الجاري، والاختبار الثاني في شهر نوفمبر المقبل، إلى جانب امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول. غلق شارع الهرم جزئيا غدا لتسليم النصف الثانى من محطة مترو أنفاق المطبعة

تغلق محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، شارع الهرم، غدا السبت جزئيا، بداية من شارع حسن محمد وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى ما قبل شارع الشيخ الشربينى (المطبعة سابقا)؛ لتسليم موقع محطة مترو أنفاق المطبعة بالكامل، وذلك ابتداء من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 29 / 10 /2022 وحتى انتهاء فترة الأعمال.

وأوضحت محافظة الجيزة أنه فى ضوء استكمال أعمال تسليم النصف الثانى من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام، والذى يتضمن محطات (الأهرامات - المريوطية - العريش - المطبعة – الطالبية – مدكور - المساحة)، ستقوم الشركة المنفذة باستلام النصف الثانى لموقع أعمال محطة مترو أنفاق المطبعة (المرحلة الثانية)، تحديدا بداية من شارع حسن محمد وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى ما قبل شارع الشيخ الشربينى (المطبعة سابقا) بمسافة ما يقرب من (30 مترا)، ويبلغ طول موقع المحطة ما يقرب من (400م) فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة إتجاه المريوطية والمنطقة الآثرية.

وأشارت محافظة الجيزة بأنه تم رفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط موقع اعمال المحطة من حيث (الطبقة الاسفلتية - إزالة أرصفة وتوسعة الطريق - أعمدة انارة) وذلك لتوفير حارات مرورية مناسبة ليصبح عرض شارع الاهرام بمحيط موقع الأعمال يتراوح من (7 أمتار إلى 10 أمتار) وذلك للحد من التأثير السلبى على سيولة الحركة المرورية بمحيط منطقة الأعمال.

التنمية المحلية تبدأ تدريب الشباب على الصناعات الحرفية بـ12 محافظة نوفمبر المقبل

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بدء تنفيذ دورات تدريبية جديدة للشباب بمراكز تدريب الصناعات الحرفية بالمحافظات، والتى تدعمها الوزارة بالميكنة والخامات اللازمة فى عدة مجالات مختلفة تناسب الشباب من الجنسين وهى الملابس الجاهزة والجلود والأحذية والأثاث والنجارة ، مشيراً إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة الإهتمام بالصناعات الحرفية وتدريب الشباب على مجالاتها المختلفة خاصة وأن الصناعات الحرفية تمثل نقطة بداية حياة عملية وفرصة عمل مستدامة في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية الحالية لفتح آفاق جديدة أمام الشباب لتدريبهم على الأعمال الحرفية وخلق جيل مدرب من العمالة الحرفية بالمحافظات ، وقال أن هذا التدريب يخلق فرصة ذهبية للشباب من الجنسين الذين يحاولون تعلم مهنة حرفية لتكون مجال عملهم ومصدر رزقهم.

و أوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تحرص على استمرار التدريب على الصناعات الحرفية في مراكز التدريب التي تتبع الوزارة سنوياً بالتنسيق مع المحافظات ورصد احتياجاتهم التدريبية و أعداد الشباب التى سيتم تدريبهم ، والحرف التى يتم التدريب عليها ، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من التدريب ، موضحاً أن البرنامج التدريبى يستمر لمدة 3 أشهر، وينفذ فى 12 محافظة هى الاسماعيلية وأسيوط والأقصر والوادى الجديد والبحيرة والشرقية والفيوم وسوهاج وبورسعيد والمنوفية و جنوب سيناء و المنيا ، ويستفيد من هذه الدورات 210 متدربين من المحافظات المشار إليها ، على أن يكون سن المتدربين من 18 إلى 30 سنة ، ومن حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ، والذين لديهم الرغبة الجادة والاستعداد الكامل للتعلم ، موضحاً أنه سيتم منح كل متدرب 2250 جنية حافزاً خلال فترة التدريب ، وكما يتم تحفيز المتدربين والمشرفين أيضاً .

أوروبا تودع سيارات الاحتراق وتوافق على قرار حظر بيعها اعتبارا من 2035

توصل مفاوضو المجلس الأوروبي (الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية إلى اتفاق أمس الخميس لحظر بيع السيارات والشاحنات الجديدة المزودة بمحرك احتراق اعتبارًا من عام 2035.

وقالت صحيفة "الموندو" الإسبانية إنه بالإضافة إلى ذلك أكد المجلس الأوروبي في بيان أنه تمت الموافقة على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55٪ للسيارات الجديدة و50٪ للشاحنات الجديدة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2021.

كما سيتعين على الشركات المصنعة التي لا تستوفي هذه العتبات دفع غرامة قدرها 95 يورو لكل جرام من الزيادة في كل سيارة في الأسطول الذي يبيعونه، وسيسمح هذا ، كما يقولون في بروكسل ، بأن السيارات عديمة الانبعاثات يمكن أن تكون في النهاية أرخص من السيارات التقليدية.

من حيث المبدأ ، يفترض المقياس أنه في عام 2035 يمكن بيع السيارات التي لا تنبعث منها ثاني أكسيد الكربون عند الدوران، وهذا هو، اليوم، نماذج خلايا الوقود الكهربية والهيدروجينية بنسبة 100٪، ستختفي جميع الأنواع الأخرى، سواء كانت غازية أو هجينة (مكونة من مكونات إضافية أم لا) من السوق، ما لم يتم تطوير الوقود الذي لا ينبعث منه هذا العنصر في المستقبل.

أسوشيتدبرس: ماسك يسيطر على تويتر ويقيل كبار المسئولين التنفيذيين

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن الملياردير الأمريكى إيلون استحوذ على تويتر وأطاح برئيسها التنفيذى، والمسئول المالى الرئيسى ومسئولة الشئون القانونية بالشركة، بحسب ما أوضح مصدرات مطلعان على الاتفاق.

ولم تكشف المصادر ما إذا كانت كل أوراق الصفقة، التى قدرت فى الأساس بقيمة 44 مليار دولار تم توقيعها، أو أن الصفقة تم إنهاؤها، إلا أنهم قالوا إن ماسك أصبح مسئولا عن منصة السوشيال ميديا، وأنه أقال الرئيس التنفيذى باراج أجراوال، ومسئول االشئون المالية نيد سيجال ومسئولة الشئون القانونية نيجايا جاد. ولم يرغب أى من المصادر فى الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة للصفقة.

وبعد ساعات كتب ماسك على تويتير يوقول "لقد تم إطلاق سراح الطائر"، فى إشارة إلى شعار تويتر الشهير.

وجاءت تلك التطورات قبل ساعات من الموعد النهائى الذى حددته قاية ديلاوير لإنهاء الصفقة اليوم الجمعة. وهدت القاضية بتحديد موعد لمحاكمة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.