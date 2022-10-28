شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المدارس بعقد تقييمات تشخيصية للطلاب فى الصفوف الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا لجميع المدارس، لقيام معلمي الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية تحت إشراف موجهي الصفوف الاولى بالإدارات التعليمية ، بعقد تقييمات تشخيصية قصيرة للتلاميذ بشكل دورى، وعلى فترات زمنية مناسبة ، لقياس كل تلميذ في مهارات القراءة والكتابة والحساب ، المرتبطة بالصف الدراسي ، وذلك بهدف معرفة مدى تحقق نواتج التعلم.

وأوضحت الوزارة ضرورة قياس معدل تقدم التلاميذ في تعلم واكتساب المعارف والمهارات وتهيئتهم للتعامل مع الاختبارات في الصفوف الأعلى ، وتحفيزهم على تحسين آدائهم ، وذلك من خلال استخدام أنماط التقييم المناسبة لهذه المرحلة العمرية والمتوافقة مع منظومة التعليم الجديدة مثل قياس مهارات القراءة والكتابة والحساب بشكل دوري ، والتقييم من خلال الأنشطة ، والتقييم من خلال الملاحظة.

وطالبت الوزارة بضرورة ابلاغ أولياء الامور بنتائج هذه التقييمات حرصا على تكامل الأدوار في دعم ومتابعة تعلم التلميذ وتقدمه ، و استخدام النظم البنائية الإيجابية وتجنب استخدام الدرجات في التعبير عن نتائج هذه التقييمات وضرورة طمأنة أولياء الامور بعدم ربط هذه التقييمات بنجاح التلميذ أو رسوبه وعدم تأثيرها لى انتقالهم من صف إلى آخر.