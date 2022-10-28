شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المدارس بعقد تقييمات تشخيصية للطلاب فى الصفوف الأولى والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة ضرورة قياس معدل تقدم التلاميذ في تعلم واكتساب المعارف والمهارات وتهيئتهم للتعامل مع الاختبارات في الصفوف الأعلى ، وتحفيزهم على تحسين آدائهم ، وذلك من خلال استخدام أنماط التقييم المناسبة لهذه المرحلة العمرية والمتوافقة مع منظومة التعليم الجديدة مثل قياس مهارات القراءة والكتابة والحساب بشكل دوري ، والتقييم من خلال الأنشطة ، والتقييم من خلال الملاحظة.
وطالبت الوزارة بضرورة ابلاغ أولياء الامور بنتائج هذه التقييمات حرصا على تكامل الأدوار في دعم ومتابعة تعلم التلميذ وتقدمه ، و استخدام النظم البنائية الإيجابية وتجنب استخدام الدرجات في التعبير عن نتائج هذه التقييمات وضرورة طمأنة أولياء الامور بعدم ربط هذه التقييمات بنجاح التلميذ أو رسوبه وعدم تأثيرها لى انتقالهم من صف إلى آخر.