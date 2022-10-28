شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشهد غدًا إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح يوم غد السبت اطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، والذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية فى مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.

ومن المقرر أن يشمل المعرض الذى يقام تحت رعايته عددًا من الأجنحة الضخمة للصناعات المتنوعة، وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.