أمطار وشبورة ونشاط للرياح.. توقعات طقس الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود الأسبوع المقبل طقس مائل للحرارة نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد، لطيف أول الليل مائل للبرودة آخره، على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه تتكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية ومن وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة بنسبة "40:30%" على مناطق بالسواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى مناطق بالقاهرة الكبرى بنسبة حدوث "20%" على فترات متقطعة.

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس الأسبوع المقبل، كما يلي: