جامعة حلوان تعلن عن فتح باب التقدم للدورة الأولى لرواد الأعمال بمجال صناعة الأثاث

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بفتح باب التقدم لدورة الاحتضان الأولى لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في: حاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث المصرى (HUTI-EF) المُمول من البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية (انطلاق) بأكاديمية البحث العلمي.

وأوضح الدكتور السيد قنديل أن حاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث تستهدف دعم الشركات الناشئة فى مجالات تصميم وإنتاج الأثاث المصرى ومكملات التصميم الداخلى التى تعكس هويتها لدعم الصناعات التقليدية وحمايتها من الانقراض، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة فى طرق التصنيع والمواد الجديدة المستخدمة فى إثراء تصاميم ومنتجات الاثاث وتأكيد الهوية المصرية.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن احتضان رواد الأعمال يمثل تطورًا فى دور الجامعة من مجرد إنتاج خريج ينافس فى سوق العمل إلى إنتاج صاحب عمل حر.

وتُعلن حاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث المصرى (HUTI-EF) عن فتح باب التقدم للاحتضان للشباب من طلاب الجامعة وخريجيها، وكذلك من رواد الأعمال والشركات الناشئة بقطاع الفنون التطبيقية، ممن لديهم أفكار مُبتكرة أو نماذج أولية لمشروعات ريادية قادرة على المُنافسة فى السوق المصرى.

وتقدم الحاضنة (HUTI-EF) خدمات الاحتضان تحت شعار "الأثاث المصرى الهوية" لرواد الأعمال والشركات الناشئة لتحقيق الاهداف التالية:

1. احتضان الشركات التى تلبى الاحتياجات المحلية والعالمية من خلال ابتكارات هذه الشركات فى مجال الأثاث المعاصر ذى الطابع التراثى، بشرط أن يكون لها جدوى اقتصادية واجتماعية.

2. تحفيز الابتكار والإبداع لدى الطلاب والخريجين والحرفيين والهواة فى مجال الحرف التقليدية للأثاث.

3. خلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معارفهم العلمية فى إقامة مشاريع ابتكارية متخصصة فى صناعة الأثاث.

4. توفير كافة الأدوات والتقنيات، وجميع أنواع الدعم الفنى والمادى، وتطوير القدرات الإدارية والابتكارية للشركات الناشئة فى مجال صناعة الأثاث للنمو والاستقرار والنجاح.

5. تذليل المعوقات والمشكلات التى تواجه الشركات الناشئة بالتعاون مع كافة الجهات والهيئات الحكومية أو الخاصة.

6. الاتصال بالخبراء والدارسين لإجراء البحوث اللازمة على الحرف اليدوية فى مجال الأثاث.

7. التواصل مع المراكز الشبابية ومنظمات المجتمع المدنى للمساهمة فى خلق كوادر مدربة ومؤهلة فى هذه المهن.

8. ربط المشاريع المحتضنة داخل الحاضنة ببعضها البعض للاستفادة من خبراتهم والتغلب على نقاط ضعفها مع تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية من أجل تنمية الموارد البشرية وحل مشكلة البطالة.

9. ربط الحاضنة بمدينة الأثاث بدمياط من خلال الاستعانة بمستشارين متخصصين من مدينة الأثاث بدمياط، وتنفيذ قطع أثاث يصعب تنفيذها بالحاضنة، بالإضافة إلى إمكانية صنع الأثاث.

جدير بالذكر أن دورة الاحتضان هى إطار زمنى فى حدود 6 شهور إلى سنة، يتم من خلالها تقديم خدمات الدعم الفنى واللوجيستى عن طريق خبراء، وكذلك تقديم الدعم المالى لرواد الأعمال، فضلاً عن توفير مساحات عمل مُشتركة حيث تنظم الحاضنة لقاءات للتواصل مع المُستثمرين واصحاب الشركات المتميزة فى مجال الاثاث.

وتستهدف الحاضنة تخريج خمس شركات خلال دورة الاحتضان الأولى، وتقديم دعم مالى يصل إلى 200 ألف جنيه للشركة الواحدة.