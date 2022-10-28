شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5.2 مليون طن.. والموالح فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 26 أكتوبر 2022 حيث بلغت حوالى 5 مليون و285 ألف و820 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 335 ألف و639 طن عن العام الماضى الذى بلغت حوالى 4 مليون و950 ألف و181 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الوزارة فى بيان اليوم، إلى أن أهم الصادرات الزراعية هى الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، رمان.

وبلغ إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 637 ألف 71 طن، بالإضافة إلى تصدير 861 ألف 901 طن البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 386 ألف و11 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل العنب على المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 152 ألف و445 طنا.

فيما احتلت الفاصوليا على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 150 ألفا و864 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 104 آلاف و645 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالى 98 ألفا و350 طنا، يليه فى المركز الثامن المانجو بإجمالى 55 ألفا و 538 طنا، بينما حصلت الطماطم على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 36 ألفا و248 طنا، بينما حصل الثوم على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية المصرية بإجمالى كمية بلغت 28 ألفا و796 طنا، وحصلت الفراولة على المركز الحادى عشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى كمية بلغت 19 ألفا و425 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز الثانى عشر فى الصادرات المصرية بإجمالى كمية بلغت 9096 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الثالث عشر فى الصادرات الزراعية المصرية بإجمالى كمية بلغت 8722 طنا.