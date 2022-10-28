شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة حتى الأربعاء المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

- انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية

- طقس مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد

- من الجمعة 28 أكتوبر :شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة على فترات متقطعة

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء

- السبت 29 أكتوبر:شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

- الأحد 30 أكتوبر:شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

- من الإثنين 31 أكتوبر حتى الأربعاء 2 نوفمبر:أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية.

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.