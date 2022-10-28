شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى إلغاء أعمال السنة لصفوف النقل خلال العام الدراسى الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء أعمال السنة لصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء أعمال السنة لصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه سيتم تطبيق أعمال السنة على صفوف النقل بداية من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، بواقع 20 درجة تتمثل في 5 درجات سلوك، و5 درجات مواظبة على الحضور، و10 درجات اختبار قصير، مُشيرةً إلى أنه سيتم إعداد الاختبار القصير من قبل موجه المادة الدراسية، وسيكون الاختبار على مستوى المدرسة، حرصاً على تحقيق معايير العدالة، مُوضحةً أنه سيتم كذلك عقد اختبارين خلال الفصل الدراسي الأول، ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى بينهما، على أن يكون أول اختبار في أكتوبر الجاري، والاختبار الثاني في شهر نوفمبر المقبل، إلى جانب امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول.