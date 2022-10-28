شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تودع سيارات الاحتراق وتوافق على قرار حظر بيعها اعتبارا من 2035 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مفاوضو المجلس الأوروبي (الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية إلى اتفاق أمس الخميس لحظر بيع السيارات والشاحنات الجديدة المزودة بمحرك احتراق اعتبارًا من عام 2035.

وقالت صحيفة "الموندو" الإسبانية إنه بالإضافة إلى ذلك أكد المجلس الأوروبي في بيان أنه تمت الموافقة على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55٪ للسيارات الجديدة و50٪ للشاحنات الجديدة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2021.

كما سيتعين على الشركات المصنعة التي لا تستوفي هذه العتبات دفع غرامة قدرها 95 يورو لكل جرام من الزيادة في كل سيارة في الأسطول الذي يبيعونه، وسيسمح هذا ، كما يقولون في بروكسل ، بأن السيارات عديمة الانبعاثات يمكن أن تكون في النهاية أرخص من السيارات التقليدية.

من حيث المبدأ ، يفترض المقياس أنه في عام 2035 يمكن بيع السيارات التي لا تنبعث منها ثاني أكسيد الكربون عند الدوران، وهذا هو، اليوم، نماذج خلايا الوقود الكهربية والهيدروجينية بنسبة 100٪، ستختفي جميع الأنواع الأخرى، سواء كانت غازية أو هجينة (مكونة من مكونات إضافية أم لا) من السوق، ما لم يتم تطوير الوقود الذي لا ينبعث منه هذا العنصر في المستقبل.

وقالت وزيرة البيئة التشيكية آنا هوباكوفا ،التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الاوروبى في عام 2050، إن هذا هو الجزء التشريعي الأول من حزمة "Fit for 55"لإزالة الكربون من الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050 ، وهي إشارة قوية إلى أن الاتحاد الأوروبي مصمم على التحرك نحو الحياد المناخي والتحول الأخضر "، مؤكدة "لن تتمكن أي سيارة ملوثة من السير".