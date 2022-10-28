ضمن مبادرة "حق الوطن".. الأوقاف توزع 2 طن لحوم على الأولى بالرعاية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة "حق الوطن"، والتي سيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون مائتي طن لحوم ، توزع على مائتي ألف أسرة شهريًّا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وشهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، توزيع (2) طن لحوم.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن هذه اللحوم تأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس، والتي أعلن عنها رئيس الوزراء، مؤكدًا أن هذا أوان التراحم والتكافل بين جميع أبناء المجتمع .

وأوضح أن وزارة الأوقاف ضاعفت كميات اللحوم التي توزع شهريًّا، من مائة طن إلى مائتي طن شهريًا لمئتي ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحماية الاجتماعية​