"التنسيقية" تنعى الكتاب بهاء طاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكاتب الكبير بهاء طاهر، الذي وافته المنية أمس.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب، في بيان لها، الجمعة، بخالص العزاء لأسرة الكاتب بهاء طاهر، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وشُيعت بعد صلاة الجمعة، جنازة الكاتب بهاء طاهر، الذي وافته المنية مساء أمس الخميس، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وولد بهاء طاهر في الجيزة، عام1935، وهو مؤلف روائي وقاص ومترجم مصري ينتمي إلى جيل الستينيات، منح الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2008 عن روايته واحة الغروب، حصل على الشهادة الجامعية من كلية الآداب قسم التاريخ، عام 1956 من جامعة القاهرة ودبلوم الدراسات العليا في الإعلام شعبة إذاعة وتلفزيون سنة 1973.

من ابرز أعماله: بالأمس حلمت بك (مجموعة قصصية) ـ 1984، أنا الملك جئت (مجموعة قصصية)، شرق النخيل (رواية) ـ 1985، قالت ضحى (رواية) ـ 1985، ذهبت إلي شلال (مجموعة قصصية)، خالتي صفية والدير (رواية تم تحويلها إلى مسلسل تليفزيوني)، الحب في المنفى (رواية) 1995، 10 مسرحيات مصرية - عرض ونقد

أبناء رفاعة - الثقافة والحرية

ساحر الصحراء - ترجمة لرواية الخيميائي لباولو كويلو، نقطة النور - رواية، واحة الغروب - رواية.

كما حاز على العديد من الجوائز الأدبية منها، جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 1998، وجائزة جوزيبي اكيربي الإيطالية سنة 2000 عن خالتي صفية والدير، وجائزة آلزياتور Alziator الإيطالية لعام 2008 عن الحب في المنفى، الجائزة العالمية للرواية العربية عن روايته واحة الغروب.​