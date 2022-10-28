قبيل افتتاحه رسميًا.. صور جديدة لمسجد العتيق بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعد قليل، مسجد العتيق بقرية نجوع العرب بمركز الصف.

وينقل التلفزيون المصري، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد العتيق، ويلقي الخطبة الشيخ محمد عبدالعال الدومي إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، حول "حق الوطن".

وتطلق وزارة الأوقاف، اليوم، بجميع المساجد مبادرة "حق الوطن" ولمدة شهر.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن المبادرة تشمل خطبة الجمعة التي ستخصص للحديث عن "حق الوطن" ، ويتبعها من السبت 29/ 10/ 2022م إلى الأربعاء 2/ 11/ 2022م الأسبوع الدعوي وعدد من الندوات الكبرى بجميع محافظات مصر، ويحاضر فيها كبار العلماء والأئمة عن حق الوطن وضرورة الحفاظ عليه والعمل على كل ما يدعم تحقيق أمنه واستقراره.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن العمل على استقرار الدولة مطلب شرعي ووطني.

وأضاف في منشور له عبر تويتر":على كل منا أن يؤدي واجبه في هذا الشأن بأمانة وإخلاص بالجد والعمل بالجهد والعرق بالتكافل والتراحم بنشر الوعي الرشيد، في إطار الحقوق والواجبات المتبادلة بين الوطن والمواطن فالفرد والدولة كيان واحد وليس كيانين منفصلين".